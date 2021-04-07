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Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Фото: Twitter / Локомотив

Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 1/4 финала Кубка России. Встреча прошла в Сочи в среду, 7 апреля, и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Локомотива» два гола забил Федор Смолов, еще один мяч на счету Франсуа Камано. «Сочи» ответил результативным ударом Артура Юсупова. Хозяева поля заканчивали матч вдесятером. В начале второго тайма за вторую желтую карточку был удален Кирилл Заика.

Таким образом, «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России. Соперник красно-зеленых определится после жеребьевки.

Еще в одном матче Кубка России «Ахмат» переиграл «Уфу» со счетом 1:0.

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