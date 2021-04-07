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Сборная России по футболу поднялась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
Фото: instagram.com/teamrussia

Сборная России по футболу поднялась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

Кирилл Николаев

Спорт

Сборная России по футболу поднялась с 39-й на 38-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в среду, 7 апреля, сообщили на сайте организации.

По данным рейтинга, сборная России имеет 1461 очко. Первая пятерка национальных команд осталась без изменений. На первой позиции находится сборная Бельгии (1780 очков), затем идут Франция (1755), Бразилия (1743), Англия (1670) и Португалия (1662).

Напомним, в марте сборная России провела три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. В активе подопечных Станислава Черчесова победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). Еще в одном матче российские футболисты уступили Словакии со счетом 1:2. На данный момент сборная России занимает второе место с шестью очками в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

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