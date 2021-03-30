Сборная России по футболу проиграла Словакии в отборочном турнире на ЧМ-2022

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Российская футбольная сборная проиграла в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года. Она уступила команде Словакии со счетом 2:1.

Фаворитом встречи считалась российская команда, которая одержала победу в двух предыдущих матчах. Словацкая сборная же дважды сыграли вничью — с Кипром и Мальтой.

В матче с россиянами словаки смогли забить гол в конце первого тайма, хозяев вывел вперед Милан Шкриниар.Во втором тайме подопечные Станислава Черчесова бросились в атаку. Защитник сборной России Марио Фернандес на 72-й минуте восстановил равновесие в счете.

Но через пару минут Словакия снова вышла вперед, Роберт Мак забил гол в ворота российской сборной.

В другом поединке этой группы, проходившем параллельно, Хорватия разгромила Мальту со счетом 3:0.

Таким образом, задача сборной России усложнилась, сейчас у нее 6 очков.

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