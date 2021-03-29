Молодежная сборная Россия проиграла Франции в матче Евро-2021

Фото: instagram.com/teamrussia_u21

Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Франции в своем втором матче группового этапа чемпионата Европы. Матч в городе Сомбатхей (Венгрия) завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

Оба гола были забиты с пенальти. Отличились Одсонн Эдуар (15-я минута), затем Жонатан Иконе (24-я минута).

В настоящее время российская молодежка идет третьей в группе С, Франция также с тремя баллами — вторая.

31 марта молодежной сборной России предстоит матч со сборной Дании, которые занимают первое место с шестью очками.

Ранее молодежная сборная России по футболу обыграла команду Исландии в первом матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в венгерском Дьере и завершилась со счетом 4:1.

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