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Тело мужчины нашли на лавочке в центре Москвы
Фото: pixabay / Gerd Altmann

Тело мужчины нашли на лавочке в центре Москвы

Кирилл Николаев

Ростислав Зубков

Происшествия
Семеновская набережнаяКарта всех событий

Тело мужчины обнаружили на лавочке в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 7 апреля.

Тело худощавого мужчины в сидячем положении нашли в парковой зоне на Семеновской набережной. Следов насильственной смерти при первоначальном осмотре не выявлено. Тело доставили в морг.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и устанавливает личность погибшего.

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