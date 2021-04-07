Тело мужчины нашли на лавочке в центре Москвы
Семеновская набережнаяКарта всех событий
Тело мужчины обнаружили на лавочке в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 7 апреля.
Тело худощавого мужчины в сидячем положении нашли в парковой зоне на Семеновской набережной. Следов насильственной смерти при первоначальном осмотре не выявлено. Тело доставили в морг.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося и устанавливает личность погибшего.
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