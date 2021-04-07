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«Довели ребенка до слез»: певица Слава ответила обидчикам своей дочери
Фото: vk.com/slava_official_club

«Довели ребенка до слез»: певица Слава ответила обидчикам своей дочери

Никита Абрамов

Звезды

Певица Слава опубликовала разгневанный пост в своем микроблоге. Он заявила, что хейтеры в интернете довели до слез ее дочь Антонину Данилицкую. Многие пользователи Сети раскритиковали девочку за то, что у нее надменное выражение лица.

— Довели ребенка до слез, сволочи. Валите из моего «Инстаграма», критики хреновы! А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете! С мимикой мы поработаем, не все сразу, и у нас все впереди. Останавливаться из-за вас, дураков, никто не будет, — подписала Слава пост в своем микроблоге.

Звезда сопроводила пост фотографией заплаканного лица Антонины. Подписчики полностью разделили позицию звезды.

«Если критикуют, значит, вы на правильном пути. Успехов вам»; «Нужно просто не обращать внимания. Вы самые лучшие и классные!»; «Злых языков много и, если на каждую скотину обращать внимание, то и нервов не хватит», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Славы.

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