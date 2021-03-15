«Только рыдать круглосуточно»: Слава рассказала о смерти своей матери

Фото: vk.com/slava_official_club

Российская певица и актриса Слава рассказала о смерти своей матери. По словам певицы, они с ней были очень близки.

Слава сообщила, что ее мать ушла из жизни месяц назад.

— Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо, — рассказала певица в своем Instagram-аккаунте.

Она также рассказала, что мама всегда поддерживала ее, помогала певице, а также всегда была доброй, ласковой и позитивной.

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