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«Только рыдать круглосуточно»: Слава рассказала о смерти своей матери
Фото: vk.com/slava_official_club

«Только рыдать круглосуточно»: Слава рассказала о смерти своей матери

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица и актриса Слава рассказала о смерти своей матери. По словам певицы, они с ней были очень близки.

Слава сообщила, что ее мать ушла из жизни месяц назад.

— Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо, — рассказала певица в своем Instagram-аккаунте.

Она также рассказала, что мама всегда поддерживала ее, помогала певице, а также всегда была доброй, ласковой и позитивной.

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смертьматьпевица Слава
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