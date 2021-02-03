«Немножко балдею»: певица Слава рассказала о своем состоянии после операции

Фото: vk.com/slava_official_club

Певица Слава в конце 2020 года неудачно упала и сломала плечо. Чтобы спасти руку, пришлось делать операцию. Певица рассказала о своем самочувствии после хирургического вмешательства.

— От наркоза еще немножко «балдею» в кавычках. Больно, конечно, — рассказывала актриса в больнице.

Теперь ее здоровью ничего не угрожает. Однако певица не захотела оставаться в больнице и отправилась домой. Она призналась, что длительное бездействие — это не про нее.

Звезда отметила, что пандемия и отсутствие работы сильно сказались на финансовой ситуации семьи.

— Теперь пьем дешевую водку вместо дорогих виски, а так все по-прежнему, главное, чтобы антисептик был 40 градусов, в принципе антисептик можно выпить, — цитирует Славу 5-tv.ru.

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