Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Немножко балдею»: певица Слава рассказала о своем состоянии после операции
Фото: vk.com/slava_official_club

«Немножко балдею»: певица Слава рассказала о своем состоянии после операции

Никита Абрамов

Звезды

Певица Слава в конце 2020 года неудачно упала и сломала плечо. Чтобы спасти руку, пришлось делать операцию. Певица рассказала о своем самочувствии после хирургического вмешательства.

— От наркоза еще немножко «балдею» в кавычках. Больно, конечно, — рассказывала актриса в больнице.

Теперь ее здоровью ничего не угрожает. Однако певица не захотела оставаться в больнице и отправилась домой. Она призналась, что длительное бездействие — это не про нее.

Звезда отметила, что пандемия и отсутствие работы сильно сказались на финансовой ситуации семьи.

— Теперь пьем дешевую водку вместо дорогих виски, а так все по-прежнему, главное, чтобы антисептик был 40 градусов, в принципе антисептик можно выпить, — цитирует Славу 5-tv.ru.

Читайте также: Певица Слава рассказала, почему не любит посещать скандальные ток-шоу

операцияболезнь певицыпевица Слава
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: каково это — жить в любовном треугольнике

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте