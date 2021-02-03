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Певица Слава рассказала, почему не любит посещать скандальные ток-шоу
Фото: vk.com/slava_official_club

Певица Слава рассказала, почему не любит посещать скандальные ток-шоу

Елена Фролова

Звезды

Певица Слава отказывается от участия в популярных ток-шоу, потому что не любит быть причастной к различным скандалам. Об этом она рассказала News.ru.

— Мне лень и неинтересно посещать такие передачи, да и пустые разговоры я не люблю. Мне нравится заниматься семьей и творчеством. При этом с дружескими компаниями могу с удовольствием посетить программы на различных радиостанциях и телеканалах. А скандальные истории и их обсуждение — за этим нужно не ко мне обращаться, — отметила Слава.

Ранее актер Станислав Садальский раскритиковал новое интервью оперной певицы Марии Максаковой. Исполнительница рассказала о своих проблемах в эфире передачи Бориса Корчевникова.

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