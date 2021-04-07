Суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве девушки из Кубы

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Россия, Москва, Кастанаевская улица Карта всех событий

Столичный суд вынес приговор в отношении мужчины и женщины, которые признаны виновными в убийстве гражданки Кубы. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следствия, 20 мая 2020 года осужденные находились в квартире, расположенной на улице Кастанаевской в Москве, и незаконно удерживали девушку из Кубы 1997 года рождения в связанном виде. Они угрожали и вымогали у нее деньги. Позднее мужчина решил, что у девушки могут быть при себе наркотики. Он начал вымогать их, а потом вытащил потерпевшую на балкон квартиры, задушил и забрал себе ее телефон. Затем мужчина поместил тело погибшей в чемодан и вынес его на улицу, где поместил в мусорный контейнер. После убийства мужчина через телефон потерпевшей начал вымогать деньги у ее знакомых

Суд приговорил мужчину к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а женщину — к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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