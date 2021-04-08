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Петр Бирюков: Работы по благоустройству ведутся возле трех станций МЦД
Петр Бирюков / Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Петр Бирюков: Работы по благоустройству ведутся возле трех станций МЦД

Василиса Чернявская 

Город

Работы по благоустройству территорий проходят в этом году возле трех станций Московских центральных диаметров (МЦД). Как рассказал в четверг, 8 апреля, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, летом будет завершено благоустройство возле станций «Печатники», «Курьяново» и «Щукинская».

— В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог, — рассказал Петр Бирюков. — Предусмотрено озеленение — высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов, на маршрутах к станциям установят лавочки и урны.

Заммэра подчеркнул, что для повышения безопасности пешеходов предусмотрена замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию около новых станций будут освещать порядка 200 фонарей с энергоэффективными светильниками.

Пространство около станции МЦД «Щукинская» станет транспортным хабом для автобусов. Появятся три линии посадки на общественный транспорт, остановки будут объединены в единый комплекс, установлены табло с временем прибытия автобусов.

На пересечении улиц Щукинской и Маршала Василевского обустроят новый наземный переход, который сделает дорогу к МЦД удобнее для пешеходов.

— Одна из точек притяжения в районе Щукино — сквер с памятником маршалу Василевскому на улице, носящей его имя, — отметил Петр Бирюков. — Здесь заменят гранитной плиткой существующее покрытие, установят лавочки и урны, приведут в порядок газон и зеленые насаждения, установят фонари с энергосберегающими лампами.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции «Курьяново» запланировано обустройство велодорожки, открытие пунктов проката велосипедов и самокатов, автомобильной парковки.

Заммэра напомнил, что в 2019–2020 годах были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности вблизи 27 станций МЦД-1 и МЦД-2.

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