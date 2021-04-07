Комплекс городского хозяйства рассказал, как в Москве «прячут» вентиляционные шахты

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице при оформлении вентиляционных шахт используют несколько разновидностей гранита. Так объекты лаконично вписываются в городскую среду. Сегодня коллекторное хозяйство города составляет около 790 километров, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Иногда шахты располагаются в неожиданных местах. Например, на улицах Кузнецкий Мост и Большая Дмитровка их установили в клумбах. Фотографии этих участков опубликовал в своем Telegram-канале Комплекс городского хозяйства Москвы.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

— Внутри коммуникационных коллекторов находятся трубопроводы тепловых сетей и водоснабжения, силовые электрические кабели и кабели связи. Эти объекты требуют особого ухода и внимания, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что в центре столицы создадут новые пешеходные маршруты с подсветкой.

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