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Москвичам рассказали о необычном названии столба, на который устанавливают светофор
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о необычном названии столба, на который устанавливают светофор

Иван Юминов

Город

Г-образная консоль для установки светофора над проезжей частью называется гусем. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 апреля.

— В Москве некоторые гуси еще и светятся. На опору крепится светодиодная лента, которая загорается красным, желтым или зеленым цветом синхронно со светофором, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Добавляется, что такую стойку особенно хорошо видно в непогоду.

Ранее сообщалось о старте сезона велопроката в Москве.

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