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Новые пешеходные маршруты с подсветкой создадут в центре столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые пешеходные маршруты с подсветкой создадут в центре столицы

Юлия Павлушова

Город
ул. Сретенка 13/26Карта всех событий

Новую прогулочную зону обустроят в центре столицы возле сквера в Мещанском районе и апарт-отеля «Дом с бассейном». Концепцию обустройства локации уже разрабатывают представители «Главстроя» и специалисты в области ландшафтного дизайна, рассказали в пресс-службе компании.

На территории разобьют мощеные дорожки для пешеходов, установят ландшафтную систему освещения. Подсветить собираются и здание отеля. Кроме того, на территории, которая прилегает к городскому скверу, планируют высадить многолетники, в том числе и кустарники.

Ранее сообщалось, что в Москве к лету подготовят свыше 10 зон отдыха для плавания.

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