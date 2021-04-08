Столичные парки пригласили горожан на мероприятия ко Дню космонавтики

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Столичные парки подготовили специальную программу ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, праздничные онлайн- и офлайн-мероприятия парков пройдут с 11 по 30 апреля. В ближайшие недели москвичей и гостей столицы ждут тематические лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы.

— Основная часть событий намечена на 12 апреля — День космонавтики, — отметила Наталья Сергунина.

Полное расписание событий опубликовано в аккаунтах «Мосгорпарка» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Там же будут находиться ссылки на регистрацию на некоторые мероприятия.

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю на космическом корабле «Восток-1».

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