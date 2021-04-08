Оборот индустрии спорта и красоты в Москве вернулся к показателям начала 2020 года

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Организации индустрии спорта и красоты, которые показали рост выручки в феврале этого года, продолжили наращивать обороты. В марте спортивные организации увеличили выручку на 17,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, фитнес-центры смогли увеличить свою выручку до одного миллиарда рублей — на 11,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

— Продолжают пользоваться высоким спросом и спортивные товары — обороты магазинов спортивных товаров и оборудования выросли в марте до 1,3 миллиарда рублей — на 13,1 процента по отношению к февралю, — пояснил Владимир Ефимов.

По данным аналитиков, индустрия красоты вернулась на докризисные позиции, оборот предприятий этой сферы в первом квартале этого года превысил 1,1 процента показатели 2020 года.

Как отметил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, траты горожан в парикмахерских и салонах красоты в марте увеличились на 23 процента, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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