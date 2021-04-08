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Корпус ансамбля «Замоскворецкий рабочий» в столице капитально отремонтируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Корпус ансамбля «Замоскворецкий рабочий» в столице капитально отремонтируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Большая Серпуховская улица, 31к1Карта всех событий

Жилой многоэтажный дом, который относится к ансамблю «Замоскворецкий рабочий», ждет капитальный ремонт. Здание находится на Большой Серпуховской улице в Москве.

Начать работы планируют в 2021 году, на данный момент разрабатывается проект.

Здание было построено 1930–1936 годах. Проектом занимался архитектор Валентин Бибиков. Большие окна, балконы разной длины и необычная линия крыши — все его элементы подчинены общей идее функционализма.

Во время ремонта специалисты обновят фасад здания, внутренние инженерные системы. Также будут приведены в порядок подъезды дома.

При этом строительно-монтажные работы будут проводиться в строгом соответствии со всеми стандартами и правилами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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