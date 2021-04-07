Отдел соцзащиты населения в Дорогомилове капитально отремонтируют

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Россия, Москва, Студенческая улица, 31 Карта всех событий

В помещениях отдела социальной защиты населения района Дорогомилово на западе столицы запланирован капитальный ремонт. Социальное учреждение расположено на первом этаже жилого дома по улице Студенческая, 31. Здание было построено в 1937 году. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Проектная документация для работ уже согласована, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов. В помещениях проведут полную отделку, установят новые окна и двери. Козырек над главным входом заменят.

Также в отделе собираются обновить силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение, провести частичную замену систем отопления и водоотведения, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы стартовали работы по капремонту Строгинского моста. Последний раз сооружение ремонтировали в 1999 году.

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