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Временный снежный покров образуется в Москве 8 апреля
Фото: Вечерняя Москва

Временный снежный покров образуется в Москве 8 апреля

Виктория Родимкина

Город

В некоторых столичных районах в четверг, 8 апреля, образуется временный снежный покров. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

— Возможен кратковременный прирост снега до 1–2 сантиметров, — уточнили в сообщении.

В комплексе отметили, что в Москве до конца дня будут идти дождь и мокрый снег, а температура воздуха не поднимется выше плюс 7 градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Также сообщается, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, спецбригады дежурят в местах возможного скопления воды.

Читайте также: Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

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