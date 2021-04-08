Временный снежный покров образуется в Москве 8 апреля

Фото: Вечерняя Москва

В некоторых столичных районах в четверг, 8 апреля, образуется временный снежный покров. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

— Возможен кратковременный прирост снега до 1–2 сантиметров, — уточнили в сообщении.

В комплексе отметили, что в Москве до конца дня будут идти дождь и мокрый снег, а температура воздуха не поднимется выше плюс 7 градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Также сообщается, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, спецбригады дежурят в местах возможного скопления воды.

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