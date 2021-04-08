Названы симптомы весенней депрессии, при которых стоит обратиться к специалисту

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Если человек испытывает плохое настроение из-за пасмурной погоды весной, это еще не значит, что у него депрессия, требующая помощи профессионала. Такое мнение высказала врач-психотерапевт центра психического здоровья в Реутове, кандидат медицинских наук Татьяна Калиниченко.

— Никакая непогода надолго не выбьет из колеи здорового человека. Каждый сам интуитивно прибегает к разным способам, чтобы получить нужные ему положительные эмоции, — пояснила Татьяна Калиниченко.

По ее словам, одни люди любят просматривать видео с яркой тропической природой, другие — сажают рассаду перед активным дачным сезоном, девушки подбирают наряды к лету, а путешественники ищут новые маршруты. Эксперт также посоветовала заглушить обычную хандру прослушиванием музыки, вызывающей приятные эмоции, либо парфюмом, массажем или бассейном, отмечает РИАМО.

Как пояснила психотерапевт, единого рецепта по избавлению от депрессии из-за пасмурной погоды не существует. При этом она подчеркнула, что стоит насторожиться тогда, когда обычные способы улучшения настроения перестают оказывать должный эффект, то есть не хочется смотреть фильмы, выбирать наряды и так далее.

По мнению Татьяны Калиниченко, если подобное состояние длится более двух недель, при этом ощущается упадок сил, снижается работоспособность, человеку обязательно нужно записаться на прием к психотерапевту.

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