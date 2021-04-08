Косметолог поделилась советами по уходу за кожей в домашних условиях

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Член российского общества медицинской эстетики и мезотерапии, представитель французского общества терапевтов anti-age Александра Гонт в честь Дня косметолога, который ежегодно отмечается в России 7 апреля, поделилась рецептами красоты.

По ее мнению, чтобы поддерживать хорошее состояние кожи, нужно просто иметь в косметичке средства для грамотного ухода, который должен состоять из трех этапов: очищения, тонизирования, а также питания или увлажнения. Как объяснила косметолог, народные средства лучше использовать только в крайнем случае.

— Если на хорошую косметику не хватает денег, то можно воспользоваться натуральными средствами. Например, во время карантина женщины искали любые способы сохранить кожу в хорошем состоянии без косметолога, — напомнила Александра Гонт.

При этом она считает, что в XXI веке, когда люди летают в космос и ездят на беспилотных авто, в вопросах, касающихся косметологии, они почему-то хотят «пересесть на телегу». Эксперт пояснила, что эпидермис полностью обновляется за два месяца, поэтому эффект от народных методов омоложения будет недолгим, отмечает Nation News.

По ее словам, антивозрастной уход за кожей необходимо начинать задолго до появления первых морщин. Современные косметологи пропагандируют так называемый уход pro-age. Это означает, что заниматься профилактикой проблем кожи нужно уже с 25 лет с помощью домашнего ухода.

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