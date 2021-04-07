«Оставляют кожу раздетой»: названы опасные и вредные процедуры в весенне-летний сезон

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Химические пилинги и лазерные шлифовки противопоказаны в весенне-летний сезон. Чем именно и почему они опасны в период повышенной солнечной активности, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт.

По словам эксперта, эти процедуры относятся к разряду травматических для кожи, ведь они способствуют отшелушиванию верхних слоев эпидермиса. Косметолог рекомендует отказаться от перечисленных услуг в период с начала апреля до конца сентября. В противном случае есть риск возникновения нежелательной пигментации и других нежелательных последствий.

— Такие процедуры оставляют кожу «раздетой». Это грозит усилением пигментации и общим ухудшением состояния кожи. Солнечные ожоги могут вызвать рубцовые изменения, — предупредила эксперт.

Наибольшую опасность химические пилинги и лазерные шлифовки представляют для обладателей первого, второго и третьего фототипов, отметила Гонт. В коже таких людей содержится мало меланина, а значит, защищаться от солнечных лучей для них становится еще сложнее.

— Химический пилинг восстанавливает гладкость кожи, улучшает ее светоотражение специальными кислотами. Лазерная шлифовка имеет тот же эффект благодаря термическому воздействию. Однако делать эти процедуры в весенне-летний сезон — отнюдь не самая хорошая идея, — пояснила Гонт.

Рамки сезона химического пилинга и лазерной шлифовки определяются уровнем солнечной активности в конкретный год. Чем продолжительнее пасмурный период после зимы, тем дольше длится сезон этих процедур, добавила специалист.

7 апреля в России отмечается День косметолога. В рамках праздника часто проводятся корпоративные мероприятия, конкурсы красоты, мастер-классы.

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