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«Явно подражают «Шреку»: Юрий Энтин назвал самый милый российский мультфильм
Фото: РИА Новости

«Явно подражают «Шреку»: Юрий Энтин назвал самый милый российский мультфильм

Юлия Евграфова

Общество

Не все современные мультики вызывают положительные эмоции. Такое мнение высказал поэт-песенник Юрий Энтин в разговоре с «Вечерней Москвой». Он также поделился своими мультипликационными предпочтениями и рассказал, какой современный мультфильм приятно смотреть и почему.

— Мне не все образы нравятся. Единственное, что я смотрю с удовольствием, — это «Три богатыря», которые делались под руководством продюсера Сергея Сельянова. Они обаятельные, милые, их смотреть приятно. Иногда даже пересматриваю эти мультики. Они мощнейшие и интересные, хотя явно подражают «Шреку». Но американскую мультипликацию мне трудно смотреть, потому что там есть вещи, противоречащие российскому менталитету, — пояснил Энтин.

За всю свою творческую деятельность Энтин написал множество песен к отечественным мультфильмам, которые после пела буквально вся страна. Это композиции из «Бременских музыкантов», «Ну, погоди!», «Летучего корабля», «Зимы в Простоквашино», «Приключений котенка и его друзей». По словам поэта, сейчас исчезло направление музыкальных мультфильмов, а это целая культура. Сценарист признался, что может смотреть далеко не все мультипликационные работы, но некоторые из них ему очень даже приятны.

Собеседник «ВМ» также добавил, что детям смотреть мультфильмы необходимо. По его мнению, они способны в игровом формате разбудить фантазию юных россиян и приучить их понимать искусство.

— Мультики оказывают колоссальное влияние на ребенка. Например, раньше достаточно было показать им один раз «Антошку», как эта песня иинтересный образ главного героя стали известны. И тут очень важен вкус режиссера, мне кажется, этот вкус сейчас утрачен, — заключил он.

По словам Энтина, теперь мультипликационные произведения в большинстве своем делают с расчетом на количество: создателям необходимо выпустить как можно больше серий. Исключение из правил — полнометражные мультфильмы, которые стали фаворитами поэта.

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