Евгений BadComedian Баженов: Кино переживает эпоху экспериментов. И это хорошо!

Фото: YouTube / BadComedian

Мы продолжаем беседовать с людьми, чье слово имеет значение для миллионной аудитории. Блогер BadComedian — Евгений Баженов вот уже десять лет снимает юмористические обзоры, высмеивая работу киноделов и призывая зрителей обращать внимание на то, какие идеи поддерживают они и продюсеры. Кредит доверия к его слову неисчерпаем. «Вечерняя Москва» поговорила с Евгением о перестановках в Минкульте, коммерческой успешности комедий и личной смелости.

— Евгений, новый обзор вы посвятили фильму «Непосредственно Каха». Несмотря на ограничения из-за пандемии и отсутствие в кадре звезд первой величины, эта лента поставила рекорд по сборам. Почему люди пошли на такой фильм? Как удалось раскрутить кино?

— Во-первых, у ребят уже была своя, довольно большая, аудитория. Фильм делала крупная студия, где люди знают, как подавать кино. А еще перед прокатом запустили мощную рекламную кампанию с интеграцией в YouTubeпроект. С учетом подписчиков ребят, их знакомых блогеров, других контактов — это сработало. Да и альтернативы не было.

Почему люди идут на такое кино? Так зрители всегда будут смотреть, что им дают. Авторы же не особо стараются для людей, чтобы сформировать в них что-то положительное, донести некие смыслы. Ведь чем проще — тем быстрее, а значит, и прибыли больше, поэтому мы и видим такого рода кино.

— Вы упомянули об альтернативе.

— Да, например, тому же «Кахе» есть достойная альтернатива — «Квартет И». У ребят тоже есть какие-то пошлые темы, юмор, который, условно, ниже пояса. Но подача всего этого гораздо интереснее, умнее. И все проекты «Квартета И» несут некий смысл. Это не просто 15 минут скетча, растянутого на полтора часа. Это полноценное кино.

«Квартет И» — относительно уникальный случай, ведь на момент первой премьеры у них уже была своя театральная аудитория, которую они частично привели в кино. Их первые фильмы были не очень громкими. Но они выбрали долгий, сложный путь. Так, им пришлось снять несколько проектов, чтобы постепенно наработать доверие, аудиторию, медийный вес и закрепиться в контексте кино. И теперь на их фильмы ходят! Так же можно сделать с любым материалом.

Но гораздо проще снять тридцать секунд непрерывных испражнений в кадре, как в фильме «Непосредственно Каха», сказать, что это комедия, и на это, наверное, пойдут. И действительно, пошли! Хотя многие расстроились. Но пошли, потому что яркая обложка, какие-то веселые парни. На это зрители и купились и будут покупаться. Потому что такие авторы не хотят рассказывать историю, доносить мысли, стараться шутить. К сожалению, тут все вопросы к авторам, формирующим такую реальность.

— Была ли ответная реакция на обзор от режиссера Виктора Шамирова, от команды фильма?

— Да, его ролик можно посмотреть на YouTube, и он печалит меня даже сильнее, чем сам фильм. Авторы ленты не воспринимают критику и списывают все мои претензии на какую-то личную неприязнь, хотя это совершенно не так.

— Давайте о хорошем. Какие комедии, вышедшие за последнее время, вы порекомендуете?

— Их довольно много: «Волшебник» Михаила Морскова, «Хэппи-энд» Евгения Шелякина, «Неадекватные люди 2» Романа Каримова, «Глубже» Михаила Сегала, «Громкая связь» Алексея Нужного и другие. Мне кажется, любой из этих фильмов даже если и не шедевр, то доносит мысли или в целом неплохой.

— В феврале вашему YouTube-каналу BadComedian исполнилось 10 лет. Что изменилось за это время в отношении к работе?

— Другим стал сам подход. Мои ролики теперь сложнее, дольше. Теперь я стараюсь не просто «постебать фильм», а выяснить, почему он таким вышел. Но, конечно, есть и стандартные обзоры, когда это только юмор.

— Сам спектр фильмов, которые привлекают ваше внимание, как-то поменялся?

— Отчасти. Ведь за десять лет изменился сам отечественный кинопром. Он окреп и стал другим. Теперь меньше производят странных фильмов, больше блокбастеров. Стараются зарабатывать деньги на пропаганде, особенно в комедиях и исторических фильмах. Там выгода производителей не в том, чтобы люди пошли в кино, а в том, чтобы снимать на темы, интересные государству, и таким образом привлекать финансирование. Хотя теперь также появляются комедии, которые я и фильмами назвать не могу.

— Десять лет назад кино было менее доступным, чем сейчас, но мои самые мощные зрительские впечатления приходятся на ту пору. А ваши? Острота восприятия не притупилась?

— Ощущения, которые получаешь от просмотра кино, зависят лишь от качества фильма. Сейчас все еще можно поразить зрителя, выделиться, показать что-то необычное. Впечатлила отечественная комедия абсурда «Человек из Подольска»: я ее запомнил — и сам просмотр, и содержание. Из крупнобюджетного кино это, например, какой-нибудь «Безумный Макс», который я посмотрел в кинотеатре лет пять назад. Или вот еще — «Убийца» Дени Вильнева. У меня есть огромный список фильмов, которые продолжают вызывать сильные эмоции.

Мне кажется, что когда притупляются ощущения от просмотра кино и все фильмы вызывают одинаковую реакцию, — это страшно. Хотя некоторые жанры со временем надоедают. Но всегда можно перейти на другой. В общем, пока у меня интерес к кино остается — и это главное.

— Как вы оцениваете усиление роли онлайн-платформ в производстве кино? Это меняет подход к созданию фильмов? Саму аудиторию?

— Онлайн-платформы — это замечательно. Сейчас в целом изменился подход к донесению контента до зрителя. Я сам — амбассадор IVI. И мне нравится то, что они, как и многие другие онлайн-кинотеатры, продюсируют свои сериалы. Они независимы от стороннего продюсера, которому нужно что-то снять, чтобы распилить деньги за счет государственных субсидий. В производство платформа вкладывает свои средства, за которыми сама и следит. Их цель — чтобы вложенные деньги привлекли пользователей. Поэтому они пробуют снимать, в том числе необычные сериалы. Сейчас вообще в кино наступил замечательный момент, когда можно экспериментировать. Вот, например, сериал «Нежность», который считается успешным, был снят на телефон. Эксперименты, абсолютно любые, приветствуются. Это касается и Запада. Например, сериал по «Звездным войнам» — «Мандалорец» — удачный экспе римент.

Сейчас ведь главное, чтобы зритель обратил на проект, на саму платформу внимание. Именно за это идет борьба. И если сериал получился неинтересным, его никто не смотрит, то и снимать продолжение не станут. И это замечательно! Это ведь не кино, не кинотеатр, где зритель напрямую зависим от господдержки. Потому что если «сверху» захотят раскрутить какой-нибудь, даже неудачный, фильм — там постараются как-то устроить прокат, возможно, даже «подвинув» западные премьеры.

— Кажется, кино плавно движется в сторону сериалов. Вы их смотрите? Например, нашумевшие проекты «Топи» от КиноПоиск HD, «Чики» от more.tv, «Перевал Дятлова» на Premier, «Хороший человек» на START?

— Нет. Сериалы я смотрю очень редко, они забирают много времени. Надо бы оценить новинки, да все никак не доберусь. Даже за фильмы дольше двух часов иногда боишься садиться. А сериалы огромные — это столько времени…

— Ваши обзоры иногда интересней, чем сами фильмы. Хотя, если увидеть ролик раньше, чем кино, многое потом невозможно смотреть. Вы ощущаете свое влияние на аудиторию? Оно вам нужно?

— Моментами мне очень хочется, чтобы ролик на зрителей повлиял. Например, когда я призываю поддерживать хороших режиссеров, потому что альтернативой дотациям может стать касса. Или когда привожу в пример поступки авторов фильма, которые раскручивают кино и самих себя спорными методами, обманывая аудиторию. Тогда мне тоже очень хочется, чтобы ролик повлиял и зрители поняли бы, что это плохо, что такие люди, обманув раз, снова так поступят. Мне хочется, конечно, чтобы зрители смотрели именно хорошие отечественные фильмы, которые я привожу в пример как альтернативу плохому кино. Но в целом какого-то ощущения могущества у меня нет.

— Зрительская любовь и ненависть пробивают через экран? Что вас подпитывает, стимулирует продолжать создавать обзоры? Что вызывает желание все бросить, если такое бывает?

— Самый большой стимул для меня — это само отечественное кино. Я абсолютно искренне к нему отношусь. Для обзора я просто более ярко отыгрываю те эмоции, которые у меня возникают при просмотре.

Желания бросить не возникает вообще. Во-первых, у меня нет конкретного графика или человека, который бы требовал что-то. Делаю все размеренно, спокойно. Создаю то, что мне нравится, высказываю свое мнение, стараюсь привнести какое-то творчество. Я не просто отчитываюсь перед зрителем: «вот обзор, вот обзор, вот обзор», поэтому, наверное, и желания бросить не возникает.

— Что заставляет вас выражать публично свое мнение в мире, где многим крупным игрокам оно придется не по душе?

— Я думаю, каждый человек имеет право на свой голос, свою позицию. Можно критиковать кино, можно — меня, мне, в общем-то, до этого нет дела. У каждого свое мнение. И любой имеет право делиться им, доносить свои мысли. Главное, чтобы они не нарушали российское законодательство, а в остальном что угодно можно говорить по поводу любых вещей. Я понимаю, что мое мнение крупным игрокам может быть не по душе. Но, слава богу, пока мы живем в мире, где можно выражать свое отношение к вещам, даже если оно кому-то не нравится и этот кто-то будет пытаться на тебя надавить. Сейчас возможно, что люди встанут за чье-либо мнение горой и не дадут его заткнуть. Это меня успокаивает. Спасибо людям за это!

— Мне кажется — вы смелый человек и все-таки добрый. Я права?

— Думаю, смелость в контексте публикации роликов и даже судов и угроз — это слишком громкое слово. Смелые люди — это какие-нибудь военные, спасатели, разведчики. У меня смелость ассоциируется с песнями Владимира Высоцкого — вот он пел про действительно храбрых людей. А выкладывать ролики — это так, мелочи.

Что касается доброты — это тоже очень тяжело оценить. Я бываю довольно жесток к фильмам, к авторам. Вот в последнем обзоре я довольно жестоко отношусь к мыслям, которые популяризирует фильм «Непосредственно Каха». Поэтому, наверное, это не совсем подходящие характеристики, да и высокопарные.

— И все же порой кажется, что ваша деятельность — это одиночный крестовый поход против навязывания в кино плохого. И ценности, озвученные в ваших роликах, перевешивают те, что показывают на экранах. У вас есть ощущение борьбы? Вам нужен конфликт?

— Не сказал бы, что это — крестовый поход. Я трезво смотрю на вещи. Дело в том, что по совпадению очень часто плохие фильмы спонсируются крупными государственными структурами. И я понимаю, что обзорами этого не изменить. И вообще никак. Система в целом должна поменяться, а чтобы это произошло, должны быть некие глобальные подвижки.

Я понимаю, что их не произойдет. Поэтому требовать, условно: «Фонд кино, давайте делать фильмы на других началах!» — это глупо. Скорее всего, такого не случится. Сейчас это бизнес, люди зарабатывают, даже если их фильмы не окупаются. Так будет и дальше. Хотя, безусловно, положительные подвижки есть: какие-то проверки устраивают, требуют возврата средств. Но это капля в море.

— В прошлом году большие перестановки произошли в Министерстве культуры и организациях, связанных с кинопроизводством. Вы за этим следите? Как относитесь к произошедшему?

— Никакие перестановки не изменят сути. Грубо говоря, поменяй «а» на «б» — это тот же алфавит. В глобальном плане, думаю, кинобизнес и кинопроизводство будут прежними.

— В этом году на премию «Оскар» от России был выдвинут фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Вы его смотрели?

— Еще нет. Но мне кажется, все премии уже давно на сто процентов приватизированы и какого-то искреннего отношения к номинируемым там нет. Это уже больше вопрос политики. И скандалы, которые связаны с «Оскаром», это частично доказывают.

— Помимо обзоров, вы снялись в эпизодической роли у Ильи Найшуллера в «Хардкоре», дублировали мультфильм и кино. Как в вашу жизнь приходит новый опыт? Намерены ли вы что-то из этого развивать?

— Все просто. Илья предложил сняться в камео. Мне нравятся его клипы. Я согласился.

Что касается дублирования, то с фильмом, мне кажется, у меня не очень получилось, а вот с мультиком получше. В этом просто было интересно поучаствовать. Тем более что озвучание происходило в Америке, а мне хотелось увидеть, как устроен этот процесс там.

Что касается повторения такого опыта — я понял, что нужно осторожнее к этому относиться. Мне надо самому все узнавать, спрашивать. Потому что, как мне кажется, зачастую имена используются для продвижения. При этом люди даже не смотрят, кого я буду озвучивать, им все равно. И происходит порой не очень хорошо. Как, например, когда я озвучивал одного киберпанк-персонажа из компьютерной игры, который мне совершенно не подходит ни по возрасту, ни по манерам, да и в целом я — вообще не он. Поэтому тут надо быть очень аккуратным, о чем я все время забываю.

— Чего вам хочется прямо сейчас? Есть цели на будущее?

— Хочется? Сделать обзор, поесть, посмотреть фильм, почитать книжку — стандартные человеческие желания. А целей на будущее, в общем-то, нет. Есть, опять же, то самое желание — делать ролики. Потому что мне нравится их создавать — высказывать свое мнение, придумывать что-то интересное при их разработке, снимать... Поэтому есть просто огромное желание продолжать работу.

ДОСЬЕ

Евгений Баженов, известный как блогер BadComedian, родился 24 мая 1991 года в Стерлитамаке. По образованию он маркетолог, в 2013 году окончил факультет коммерции и маркетинга в РГТЭУ (сейчас РЭУ имени Плеханова). Свой первый обзор Евгений сделал на третьем курсе, посвятив ролик индийской версии «Кошмара на улице Вязов». Он озвучил главного героя в фильме Зака Браффа «Хотел бы я быть здесь», мультфильм «Полный расколбас» и другие ленты. Путешествовал по городам США, где проходили съемки различных кинофильмов, и снял цикл видеосюжетов BadTrip. Ездил по России со своим стендап-туром. Критика от Баженова вызывает возмущение некоторых создателей обозреваемых фильмов. Так, на блогера даже подавала иск в суд компания, снявшая «За гранью реальности».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К моменту написания этой статьи на YouTube-канале BadComedian суммарное число просмотров составляло 1 142 029 171. У ролика же «Непосредственно Каха (НОВЫЙ ШУРИК)» было 11 392 643 просмотра. Согласно сообщению на том же канале, только за первые два дня почти часовое видео перешло отметку в пять миллионов просмотров. В числе самых просматриваемых роликов у блогера обзоры на «Движение вверх» и « Т-34» (свыше 25 миллионов просмотров у каждого), «Притяжение» (за 21 миллион), «Взломать блогеров» (за 19 миллионов), «Чужой: завет» (18 миллионов).

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