Театральный роман с продолжением

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В среду, 31 марта, исполняется 83 года народному артисту РСФСР Александру Збруеву. Корреспондент «Вечерней Москвы» поздравила именинника.

— Александр Викторович, мы вместе с читателями присоединяемся к многочисленным поздравлениям! Поделитесь, как и с кем вы празднуете?

— В моей жизни так повелось, что я никогда не отмечаю свой день рождения. Не из-за скромности, просто моя судьба так сложилась. Жизнь складывалась по-разному и словно дала мне понять: «Саша, не надо, не отмечай. Ничего не надо отмечать». Она сама диктует, как дальше пойдет твое дело. И даже в юбилейные дни, когда мне в театре предлагают что-то особенное сделать, я всегда отказываюсь.

Конечно, если кто-то захочет меня как-то поддержать и сказать спасибо за то, что мы вместе работаем или что мы близки и так далее, мне это будет приятно. Но никакого застолья, никаких пафосных мероприятий быть не может.

— Почему?

— Это в двух словах не объяснить. Так сложилась жизнь. Да и я убедился, что в дни рождения даже близкие так или иначе произносят примерно одно и то же. А когда звучат одни и те же слова, со временем они становятся затертыми и пошлыми и никому не нужными.

— Но все же что вас особенно радует в день рождения?

— Радуют по-настоящему близкие люди. Но не могу сказать, что у меня много друзей. Сейчас их вообще почти не осталось. Особенно радостно мне, когда вдруг раздается звонок из детства, с Арбата, от старых знакомых — тех, кого уже очень очень мало осталось.

А детство, несмотря на то что оно было непростое, для меня очень знаменательно. И ведь все мы чаще говорим о прошлом, чем о будущем. А о настоящем говорить вообще не приходится.

— В этом году исполнится 60 лет, как вы служите в театре «Ленком». Есть ли какие-то моменты, которые особенно запали в душу?

— Конечно, многое осталось в моей памяти. Этими воспоминаниями я, может, и живу. Это и режиссеры, с которыми я встречался, которые были мне близки: Сергей Львович Штейн, Анатолий Васильевич Эфрос, наш главный режиссер Марк Анатольевич Захаров, который недавно ушел, и Константин Богомолов. Это и мои коллеги, и друзья-актеры.

— Вы упомянули Богомолова, у которого играли не только в спектаклях, но и не так давно снялись в сериале «Содержанки». Что сейчас может заинтересовать вас в кинопроекте?

— Знаете, наверное, ничего. Я отошел от кинематографа, и мне не интересно то, что мне предлагают. Тот кинематограф, который в мое время был, а я снялся почти в 70 фильмах, мне куда интереснее. Да и для меня главное — все-таки театр.

— Вы работаете не только в классических постановках, но и с довольно острым современным материалом. Театру важна актуальность?

— Мне кажется, наступает новая эпоха в искусстве в целом. Театру нужны некие подвижки, которые бы направляли его вперед. Тот театр, который выглядит традиционно старым и уже немного запылившимся на сегодняшний день, требует какой-то очистки. И такие режиссеры, как Богомолов, Молочников, Панков и другие, со своей молодостью, читая то или иное произведение, находят в нем то, что никогда не замечали до них, что обычно пропускали в ранних постановках.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Сейчас вы готовите главную роль в спектакле «Перед заходом солнца» по пьесе Гауптмана. Расскажите об этом.

— Эта постановка еще только намечается. У нас было еще совсем немного репетиций, и что-то конкретное сказать про спектакль трудно. Это сценическая фантазия на тему произведения Гауптмана. Конечно, материал очень сложный. Идеи, которые там заложены, драматичны. И их довольно трудно воплотить. Хочется, чтобы удалось донести это до зрительного зала. Мы будем стараться порадовать зрителей, и, надеемся, это удастся. Но пока это еще — далекое будущее.

ДОСЬЕ

Народный артист РСФСР Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Окончил ВТУ имени Щукина, курс Владимира Этуша. После выпуска был принят в труппу театра «Ленком». В его фильмографии около 70 ролей. Дебютировал актер в 1958 году в фильме «Ветер». Запомнился зрителям по кинолентам «Большая перемена» (1972), «Батальоны просят огня» (1985), «Бедная Саша» (1997), «Кино про Алексеева» (2014) и многим другим работам.

Читайте также: Павел Буре: Семья для меня на первом месте