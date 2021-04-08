Названы пять знаков зодиака, представительниц которых ждет женское счастье после 40 лет

Кадр из фильма «Век Адалин»

Представительницы пяти знаков зодиака созданы для женского счастья. Такие женщины не останутся одни даже в преклонном возрасте, считают астрологи. Эксперты составили соответствующий рейтинг.

Первую строчку занимают Раки. Девушки, рожденные под этим знаком, предпочтут карьере и учебе тихую семейную жизнь с любимым. Такие женщины часто становятся прекрасными женами и матерями. Раскрыться в этой роли им помогут мужчины, рожденные под знаками Скорпиона и Тельца.

Женщины-Овны всегда получают желаемое от жизни и партнера. Причем эти упрямые дамы способны завоевать любого мужчину, которого сочтут наиболее подходящим. Вместе с тем астрологи считают, что лучшими мужьями для них станут энергичные Львы или Девы.

Весы в молодости могут так и не встретить настоящую любовь. Вторую половину представительницы этого знака часто встречают ближе к 40 годам. В такой жизненный период с ними наиболее совместимы мужчины-Водолеи и мужчины-Девы.

Упрямо добиваются своего и девушки-Львы. Дамы, рожденные под этим знаком зодиака, знают, как привлечь подходящего партнера. Причем с возрастом они оттачивают это умение и способны удачно выйти замуж после 40 лет. Чаще всего «львицы» выбирают для отношений Скорпионов и Овнов.

Созданы для замужества и женщины-Тельцы. Им удается без труда найти мужчин, которые рассматривают их на роль будущей матери своих детей. В старости такие женщины окружены вниманием внуков. Для тихой семейной жизни им больше всего подойдут Раки и Скорпионы, сообщает ФАН.

Ранее астрологи рассказали, к каким психологическим недугам предрасположены знаки зодиака.

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