Кадр из мультфильма «Винни-Пух» / 1969

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Ко Дню российской анимации 8 апреля разбираемся с астрологом, На каких персонажей из мультфильмов похож по характеру и поведению каждый знак зодиака.

Овен

Овен похож на бравого красавца, альфа-самца Трубадура из «Бременских музыкантов». Он готов спасти свою принцессу и тут же песню спеть. При этом в них живет Винни-Пух: самовлюбленный, простой, обаятельный, но порой жутко ленивый, который ждет только меда от жизни. Девочки-Овны вылитые Машеньки из мультика «Маша и Медведь»: бодрая, энергичная и вечно ставит всех на уши, доводя окружающих до белого каления.

Телец

Типичный Домовенок Кузя — все контролирует, любит, чтобы вокруг было комфортно, дом — полная чаша. Домочадцы могут быть спокойны — денег всегда достаточно, как и всего остального. Спорить с Кузей бесполезно по вопросам обустройства жизни — столкнетесь с диким упрямством. Женщина Телец — это мама Дяди Федора из «Простоквашино»: всех поймет, приголубит, накормит, но на шею сесть не даст.

Близнецы

Близнецы — это неутомимая птица Говорун из «Тайны третьей планеты»: сообразительны, постоянно трещат и иногда дико бесят окружающих. А еще Близнецы — это вылитые Буратино: дружат с подозрительными личностями, верят в чудеса, хотя знают, что их нет, совершенно непотопляемы и выкрутятся из любой ситуации.

Рак

Часто Раки похожи на Пьеро из «Буратино»: очень драматичны, все их задевает, они по любому поводу найдут минутку для грусти. Часто страдают из-за неразделенной любви. С другой стороны, Раки напоминают маму Малыша из «Карлсона...» или доктора Айболита: добрые, заботливые, готовые все понять, простить и помочь. Порой чересчур, что очень смущает.

Лев

Лев, с одной стороны, — это Кот Леопольд: яркий, запоминающийся, готовый всех примирить и кричать на каждом шагу: «Давайте жить дружно!» Но в нем живет еще и Карлсон, которому нужно восхищение, иначе ему становится грустно и плохо. Самоуверен, любит играть роль лидера и рассказывать окружающим, как жить правильно. А женщины Львицы — это настоящие Снежные королевы. Этим все сказано.

Дев

а Девы похожи на кролика из «Винни-Пуха»: все обо всем знают, поражают энциклопедическими знаниями, педанты ужасные и вместо сладостей предпочтут полезную морковку. Живет в Девах и девочка Алиса из «Тайны третьей планеты»: ее не устраивают простые знания, нужен эксперимент и новые горизонты в знаниях. Желательно сделать открытие мирового значения.

Весы

Девушки-Весы — это Золушка: вот она в неказистой одежонке идет в магазин, а через час уже фея в изысканном наряде. Ее манеры завораживают и влюбляют. А еще в Весах живет добрый и деликатный крокодил Гена — всех помирит и найдет компромисс. Иногда случается состояние Чебурашки — растерянности и меланхолии.

Скорпион

Скорпионы часто напоминают Бабу-ягу — непонятно, чего ожидать: пирожками накормит или устроит эмоциональную встряску с подставой. Яга думает прежде всего о себе. Живет в Скорпионах еще и Маугли — с сильной энергией, магнетизмом и умением выживать в любой ситуации. Весы Девушки-Весы — это Золушка: вот она в неказистой одежонке идет в магазин, а через час уже фея в изысканном наряде. Ее манеры завораживают и влюбляют. А еще в Весах живет добрый и деликатный крокодил Гена — всех помирит и найдет компромисс. Иногда случается состояние Чебурашки — растерянности и меланхолии.

Скорпион

Скорпионы часто напоминают Бабу-ягу — непонятно, чего ожидать: пирожками накормит или устроит эмоциональную встряску с подставой. Яга думает прежде всего о себе. Живет в Скорпионах еще и Маугли — с сильной энергией, магнетизмом и умением выживать в любой ситуации.

Стрелец

Стрельцы как Чиполлино — ищут везде правду, справедливость, готовы бороться за свои идеалы и свергнуть угнетающий всех вокруг режим. Конечно, потом разгребают последствия, но духом не падают никогда. Дамы-Стрельцы — это Атаманша из «Бременских музыкантов»: всегда на острие ножа, ищут приключения и романтику.

Козерог

Козероги — это мамины дети, все правильные и очень дисциплинированные. Как Наташа из «Приключений домовенка». Очень рачительные, окружающим не врут, но и близко к себе не подпускают. Сундук со сказками никогда не покажут. Ну и, конечно, Козерог — это Дядя Федор: хозяйственный, все возьмет в свои руки.

Водолей

Типичный Незнайка: раздолбай редкостный, идей миллион, но ничего не доводит до конца. Зато поражает окружающих своим жизнелюбием, всегда бодрым видом и готовностью к приключениям на свою пятую точку. Его энергию стоит направить в творчество, ибо любое уравнение у него превращается в абракадабру.

Рыбы

Рыбы похожи на дочь Морского царя из мультика «В синем море, в белой пене»: притягательны, поют так, что закачаешься. А потом раз — и ты уже в ловушке. Сначала кажется, что хозяином положения являетесь вы, но, увы, Рыбки своими чарами умеют так окручивать, что вы будете делать то, что хотят они. Хотя многим кажется, что перед ними ослик Иа.

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Юлия, 36 лет, Рыбы, родилась в г. Гудауте (Респ. Абхазия):

— Недавно я перешла на новую работу, но мне там не нравится. Стоит ли продолжить поиски работы или остаться на этой работе? Действительно, в этом году вам удалось найти работу, но удовлетворять она вас не будет. Нежелание выкладываться связано и с отношениями с коллегами, и с недостаточно хорошими условиями труда. Стоит задуматься о повышении квалификации, хобби, которые вам будут приносить удовольствие. Сменить работу вы сможете ближе к лету. Обратите внимание на эмоциональную обстановку в коллективе, иначе история снова повторится. И не сорите деньгами, они могут пригодиться на обучение.

Сергей, 21 год, Лев, родился в г. Ивантеевке:

— В моей жизни наступила черная полоса, работы постоянной нет, в семье ссоры. Стоит ли мне подавать в суд из-за проблем с жилищным вопросом или нет? Весь этот год вы будете выступать в роли регулировщика внутри семьи.

Вам причиняют боль ссоры. Скорее всего, ваши дороги разойдутся, за недвижимость стоит повоевать: мира не будет. При этом год станет для вас переломным, одним из самых важных. Случатся яркие события и встреча с человеком, который окажет на вас благотворное влияние, он с вами будет идти по жизни. Также возможно, что вы займетесь своим бизнесом или вступите в какое-то выгодное предприятие.

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