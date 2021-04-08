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Москомархитектура начала разработку проектов развития прилегающих к МЦД-3 территорий
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москомархитектура начала разработку проектов развития прилегающих к МЦД-3 территорий

Виктория Родимкина

Город
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, село АлабушевоКарта всех событий

Разработка проектов развития территорий предусматривает развитие и благоустройство прилегающих к третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) участков. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 8 апреля.

Запуск МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» запланирован к 2022 году. Длина линий составит 88 километров, на них расположат 43 станции.

— Мы начали разработку проектов прилегающих территорий к МЦД-3, которые будут поделены на восемь участков. Проект каждого участка будет детально проработан исходя из особенностей районов, — сказала Юлиана Княжевская.

Она пояснила, что в соответствии с этим будут организованы новые маршруты подвоза пассажиров к станциям, обустроены тротуары, велодорожки и парковки, а также места для отдыха.

Глава Москомархитектуры отметила, что с МЦД-3 можно будет совершить около 14 пересадок на станции метро, МЦК и других маршрутов МЦД.

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МоскомархитектураМЦДблагоустройство
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