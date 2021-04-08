Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
С мужчины незаметно сняли дорогое кольцо в центре Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С мужчины незаметно сняли дорогое кольцо в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Пятницкая улица, 10с1 Карта всех событий

Золотое кольцо стоимостью 50 тысяч рублей незаметно сняли с молодого человека в центре столицы. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба МВД по городу.

Инцидент произошел на Пятницкой улице, дом 10. В полицию обратился мужчина. Он заявил, что у него похитили золотое кольцо известного бренда. Мужчина отметил, что кольцо у него сняли прямо с пальца, но в какой именно момент это случилось, уточнить не смог.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» рассказывала, как мужчина сбежал с дорогим кольцом из ювелирного магазина.

Читайте также: Подросток в форме гаишника потребовал 5 банок пива в качестве взятки

МВД РФ по Москвеювелирное украшениекража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в