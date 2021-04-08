С мужчины незаметно сняли дорогое кольцо в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Пятницкая улица, 10с1 Карта всех событий

Золотое кольцо стоимостью 50 тысяч рублей незаметно сняли с молодого человека в центре столицы. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба МВД по городу.

Инцидент произошел на Пятницкой улице, дом 10. В полицию обратился мужчина. Он заявил, что у него похитили золотое кольцо известного бренда. Мужчина отметил, что кольцо у него сняли прямо с пальца, но в какой именно момент это случилось, уточнить не смог.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» рассказывала, как мужчина сбежал с дорогим кольцом из ювелирного магазина.

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