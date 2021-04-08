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Подросток в форме гаишника потребовал 5 банок пива в качестве взятки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подросток в форме гаишника потребовал 5 банок пива в качестве взятки

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Адмирала Лазарева Карта всех событий

В Южном Бутове сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, который выдавал себя за сотрудника ГИБДД. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, на парковке у ТЦ на улице Адмирала Лазарева подросток в форме сотрудника ДПС подошел к автомобилю, за рулем которого находился студент одного из московских вузов.

— Неизвестный потребовал предъявить документы на право управления транспортным средством и сообщил молодому человеку, что тот нарушил правила дорожного движения. Затем он сфотографировал регистрационные знаки транспортного средства, после чего заявил, что привлечения к административной ответственности можно избежать. Для этого необходимо передать ему пять бутылок пива и бутылку коньяка, — рассказала Ирина Волк.

Студент согласился на «сделку» и через некоторое время приехал на указанный лжеинспектором адрес. Он передал пакет с алкоголем. После этого потерпевший попросил злоумышленника показать ему удостоверение сотрудника полиции, но получил отказ. Аферист скрылся, а пострадавший написал заявление в полицию.

Видео: МВД

Вскоре правоохранители задержали 17-летнего подростка. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях. Помимо этого, юношу поставили на профилактический учет

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