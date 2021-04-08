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Кража продуктов закончилась разбойным нападением в ТЦ на Ярославском шоссе
Фото: tambov.gov.ru

Кража продуктов закончилась разбойным нападением в ТЦ на Ярославском шоссе

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ярославское шоссе, 54 Карта всех событий

В торговом центре на Ярославском шоссе было совершено разбойное нападение. Нападавший угрожал охранникам магазина огнестрельным оружием. Об этом в четверг, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Мужчина зашел в торговый зал магазина, расположенного в ТЦ на Ярославском шоссе. Он выбрал понравившиеся ему продукты питания, но оплачивать их не собирался. Злоумышленник спрятал похищенное под одежду и попытался выйти из магазина. Охранники заметили это и хотели остановить преступника. Тогда грабитель достал пистолет, направил его на сотрудников ЧОПа и скрылся.

Материальный ущерб составил 417 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Ярославское шоссеразбойМВД
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