Сотрудники МЧС спасли женщину с дрейфующей льдины в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Саввинская набережная Карта всех событий

Спасатели вызволили девушку с дрейфующей льдины на Москве-реке. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщается, что сотрудники МЧС обнаружили девушку в районе Саввинской набережной. Она сидела на льдине в 30 метрах от берега.

— Ночью в четверг на поисково-спасательную станцию «Ленинские горы» поступило сообщение о человеке, дрейфующем на льдине посреди Москвы-реки, — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Отмечается, что женщина не смогла объяснить, как она оказалась на льдине.

Читайте также: Женщину, насмерть забившую бейсбольной битой свою подругу, приговорили к 10 годам колонии