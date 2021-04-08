Жителей столицы пригласили на выставку «Пушкинский календарь»

Кипренский. Портрет А. С. Пушкина, 1827 год

Государственный музей А. С. Пушкина до 31 мая приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Пушкинский календарь», приуроченную к 200-летию начала работы поэта над произведением «Бахчисарайский фонтан».

Путешествуя в 1820 году с семьей генерала Н. Н. Раевского по Крыму, Пушкин посетил Ханский дворец в Бахчисарае. Осмотрев дворец, поэт побывал на «развалинах гарема» и на «ханском кладбище». Весной 1821 года в пушкинских рукописях появился первый набросок будущей поэмы.

На выставке представлены изображения Бахчисарая, ханского дворца и фонтана слез, выполненные граверами XIX века; первое и второе издание поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан»; ее списки в альбомах и рукописных сборниках того времени; иллюстрации к «Бахчисарайскому фонтану» художников XIX и ХХ веков.

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