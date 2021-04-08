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Жителей столицы пригласили на выставку «Пушкинский календарь»
Кипренский. Портрет А. С. Пушкина, 1827 год

Жителей столицы пригласили на выставку «Пушкинский календарь»

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей А. С. Пушкина до 31 мая приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Пушкинский календарь», приуроченную к 200-летию начала работы поэта над произведением «Бахчисарайский фонтан».

Путешествуя в 1820 году с семьей генерала Н. Н. Раевского по Крыму, Пушкин посетил Ханский дворец в Бахчисарае. Осмотрев дворец, поэт побывал на «развалинах гарема» и на «ханском кладбище». Весной 1821 года в пушкинских рукописях появился первый набросок будущей поэмы.

На выставке представлены изображения Бахчисарая, ханского дворца и фонтана слез, выполненные граверами XIX века; первое и второе издание поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан»; ее списки в альбомах и рукописных сборниках того времени; иллюстрации к «Бахчисарайскому фонтану» художников XIX и ХХ веков.

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