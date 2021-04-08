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День космонавтики в Бахрушинском музее отметят программой «Полет как мечта»
Фото: pixabay.com

День космонавтики в Бахрушинском музее отметят программой «Полет как мечта»

Ольга Маркова

Культура

В День космонавтики, 12 апреля, Бахрушинский музей приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в интерактивной программе в рамках выставки «Полет как мечта». Экспозиция оформлена современными художниками в стилистике пересечения измерений театральной сцены и космоса, сообщается на сайте музея.

Гостей праздника ждут экскурсии по выставке, мастер-классы, сеансы занимательной науки и показ мультсериала, тематический квиз и инструктаж от мастера парашютного спорта.

На детских сеансах ребята поучаствуют в творческом мастер-классе «Космос в бутылке» и посмотрят мультфильм «Развлечеба».

В рамках спецпрограммы мастер-класс проведет главный тренер спортивной сборной команды России по парашютному спорту Вадим Ниязов, а заведующая образовательным отделом Дарвиновского музея Наталья Михайлова представит сеанс занимательной науки «Как природа научила человека летать».

В вечерней программе запланирован тематический квиз «Pro.театр».

Читайте также: «Космический рейс» и «Небо Гагарина»: москвичей пригласили на День космонавтики

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