Травматолог рассказал, когда начнется бум «асфальтовой болезни»

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Врач высшей категории, заведующий травматологическим отделением Ивантеевской больницы Геннадий Гордеев рассказал, почему весной люди травмируются не реже, чем зимой.

— Этот год необычен тем, что он идет сразу после високосного. Это влияет на то, что дела развиваются немного не так, как планировалось. Весной действительно становится теплее, тает лед, и даже сейчас по первой декаде апреля можно предположить, что в ближайшее время травматизм в целом будет немного снижен, — пояснил Геннадий Гордеев.

По его словам, весенний травматизм по большей части связан с тем, что жители Московского региона массово выезжают на дачи и огороды. Как правило, это представители старшего поколения. Они получают травмы, характерные для их возрастной категории. Как уточнил доктор, они ломают лучи в типичном месте (хирургические шейки плечевых костей) и получают переломы проксимального отдела бедра.

При этом эксперт добавил, что травм, свойственных зимнему периоду, становится гораздо меньше. Он также считает, что весна — это сезон байкеров и велосипедистов, отмечает «Радио 1». Травматолог посоветовал: чтобы не получить перелом или ушиб на улице, следует проявлять бдительность в любое время года. По его словам, как только полностью растает снег и настанут длинные праздники, начнется бум «асфальтовой болезни».

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