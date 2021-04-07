Московские врачи вылечили мужчину с переломом крошечной кости

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врачи НИКИ оториноларингологии имени Свержевского провели операцию у мужчины, который сломал одну из самых маленьких костей в организме — рукоятку молоточка в среднем ухе. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в среду, 7 апреля.

Уточняется, что к врачам обратился 55-летний мужчина с жалобой на снижение слуха и болями в ухе. Выяснилось, что после плавания в бассейне пациент пытался удалить воду из уха опасным методом — резким движением пальца. После этого он почувствовал резкую боль и щелчок.

Врачи провели компьютерную томографию, где был установлен перелом рукоятки молоточка, и назначили операцию. Такой перелом встречается всего в двух процентах при травмах уха.

Медики успешно провели операцию, мужчина полностью восстановился после нее, и был выписан из больницы, передает сообщение РИА Новости.

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