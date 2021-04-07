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Московские врачи вылечили от коронавируса 1551 человека за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавируса 1551 человека за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве от коронавируса вылечился еще 1151 человек за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в среду, 7 апреля, в Telegram-канале.

Число выздоровевших пациентов в городе увеличилось до 953 402.

За сутки в столице выявили 1585 новых случаев COVID-19, за все время пандемии в Москве зафиксировали 1 039 775 случаев инфекции.

Госпитализировали 945 человек за последние 24 часа. В городе за сутки умер 51 человек с коронавирусом.

Московские врачи вылечили от коронавируса 1551 человека за суткиФото: Оперштаб

Ранее Сергей Собянин рассказал о технологиях, которые помогли Москве в борьбе с коронавирусом.

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