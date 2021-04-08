Зоологический музей отметит День лягушки

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Международный день лягушки отметит Зоологический музей МГУ в воскресенье, 18 апреля. Праздник призван привлечь внимание людей к ухудшающимся условиям жизни амфибий.

Гости музея смогут принять участие в мастер-классах «Лягушка-квакушка» и «Лягушачий обед», ответить на вопросы «Лягушачьей викторины» и увидеть живых представителей класса земноводных на экспозиции «Ах, эти лягушки».

Для самых любопытных пройдет экскурсия «Лягушка и ее собратья», где можно увидеть большое разнообразие представителей класса земноводных и узнать много интересных фактов о жизни этих удивительных животных.

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