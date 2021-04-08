Проект для подростков «Таганка #history&love» стартовал в Москве

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Таганский район Карта всех событий

Департамент культурного наследия Москвы совместно с Таганским районом запустил проект для подростков «Таганка #history&love». Ребятам предложили придумать и снять короткое видео о любимом памятнике или историческом здании в этом районе.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, Таганский район является одним из самых старейших районов столицы. Он является неотъемлемой частью культурного и исторического центра столицы. Департамент культурного наследия хочет привить подросткам бережное отношение к историческим памятникам.

— Раз уж они все равно проводят время в соцсетях, то пусть делают это с пользой и в привычной им форме рассказывают об истории своего района, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Лучшие видео опубликуют на страницах департамента в социальных сетях TikTok и Instagram. В рамках проекта школьники также встретятся с известными блогерами, которые делают сюжеты об исторической архитектуре Москвы.

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