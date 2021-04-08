Более 180 миллиардов рублей направят на горячее питание в российских школах

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На горячее питание школьников начальных классов в 2021-2023 годах будет направлено 183 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Голикова рассказала главе государства о ситуации с обеспечением горячим питанием в начальных школах. Она напомнила, что в прошлом году на эти цели из федерального бюджета было направлено 22 миллиарда рублей.

— В 2021-2023 годах на горячее питание будет направлено уже 183 миллиарда рублей, поскольку это охватывает весь учебный год, — цитирует Голикову РИА Новости.

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