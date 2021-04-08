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Михаил Мишустин рассказал, что в России появится регистр доноров костного мозга
Фото: Правительство РФ

Михаил Мишустин рассказал, что в России появится регистр доноров костного мозга

Никита Абрамов

Общество

В России будет создан федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Найти подходящего донора — задача непростая, а счет, бывает, идет на дни. Поэтому в России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться, — рассказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что благодаря появлению регистра медики смогут находить нужного донора по всей стране. Также уточняется, что будет оплачиваться дорога добровольцам до пункта трансплантации.

Мишустин подчеркнул, что за донорами закрепят право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию, пишет РИА Новости.

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