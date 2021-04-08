Голикова заявила, что 11,1 миллиона семей получили маткапитал в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

За все время проведения программы материнского капитала его получили 11,1 миллиона российских семей. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также она уточнила, что 80,2 процента получивших подали заявление на использование средств.

— По состоянию на 1 апреля 2021 года всего за время реализации программы материнский капитал получили 11,1 миллиона российских семей, — рассказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что из 11,1 миллиона получивших семь миллионов направили материнский капитал на улучшение жилищных условий, пишет РИА Новости.

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