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Голикова заявила о снижении смертности в России в феврале 2021 года
Фото: Пресс-служба Совфеда

Голикова заявила о снижении смертности в России в феврале 2021 года

Кирилл Николаев

Общество

Смертность в России в феврале 2021 года по сравнению с январем снизилась на 21 процент. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе заседания проектных комитетов по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».

Также она прокомментировала оперативные данные марта 2021 года. По сравнению с январем 2021 года снижение смертности составило 14 процентов. Голикова отметила, что в настоящее время в России имеется тренд на уменьшение показателя смертности.

— По нашему мнению, мы можем сейчас предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился, — цитирует Голикову РИА Новости.

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показатели смертностиТатьяна ГоликоваРоссия
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