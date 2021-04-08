Василиса Володина рассказала, как знакам зодиака вести себя до 19 апреля

Фото: Официальный аккаунт Василисы Володиной в Instagram (instagram.com/vasilisa.volodina)

Одна из ведущих программы «Давай поженимся!», астролог Василиса Володина рассказала, как знакам зодиака следует вести себя вплоть до 19 апреля, когда Меркурий будет находиться в знаке Овна. Рекомендациями телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

По словам Володиной, сейчас наступило особенное время, когда фантазий станет меньше, а аналитическое мышление будет более заточенным. Знакам зодиака нужно быть готовыми к дерзости и некоторому хамству окружающих.

— Готовимся по-настоящему! — заявила эксперт.

Фото: instagram/vasilisa.volodina

По ее мнению, в ближайшие дни стоит тщательнее подбирать формулировки для выражения своих мыслей. Также рекомендуется устроить с коллегами мозговой штурм. В свободные от работы дни можно уделить время спорту и покататься на велосипеде либо почитать книги о сложной подростковой жизни.

Астролог уточнила, что есть и ряд запретов. До 19 апреля нужно постараться не перебивать собеседников и перестать считать себя самым умным. Опасно будет торопиться с выводами или придираться к чужому мнению.

Специалист заключила, что если у всех знаков зодиака получится соблюсти эти рекомендации, то следующие полторы недели пройдут без потерь.

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