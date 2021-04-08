Василиса Володина рассказала, как знакам зодиака вести себя до 19 апреля
Одна из ведущих программы «Давай поженимся!», астролог Василиса Володина рассказала, как знакам зодиака следует вести себя вплоть до 19 апреля, когда Меркурий будет находиться в знаке Овна. Рекомендациями телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.
По словам Володиной, сейчас наступило особенное время, когда фантазий станет меньше, а аналитическое мышление будет более заточенным. Знакам зодиака нужно быть готовыми к дерзости и некоторому хамству окружающих.
— Готовимся по-настоящему! — заявила эксперт.
По ее мнению, в ближайшие дни стоит тщательнее подбирать формулировки для выражения своих мыслей. Также рекомендуется устроить с коллегами мозговой штурм. В свободные от работы дни можно уделить время спорту и покататься на велосипеде либо почитать книги о сложной подростковой жизни.
Астролог уточнила, что есть и ряд запретов. До 19 апреля нужно постараться не перебивать собеседников и перестать считать себя самым умным. Опасно будет торопиться с выводами или придираться к чужому мнению.
Специалист заключила, что если у всех знаков зодиака получится соблюсти эти рекомендации, то следующие полторы недели пройдут без потерь.
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