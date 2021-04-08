Астрологи рассказали, к каким психологическим недугам предрасположены знаки зодиака

Кадр из фильма «Американский психопат»

На первый взгляд установить связь между психическими недугами и знаками зодиака почти невозможно. Но иногда кажется, что характерные особенности того или иного знака указывают на некоторую предрасположенность к расстройствам, установленным психологами. Астрологи проанализировали соотношения между знаками и возможным психологическим диагнозом и на основании этого составили гороскоп.

Овен

У Овнов огненный нрав, часто они склонны к резким перепадам настроения. Астрологи отмечают, что это признаки маниакально-депрессивного психоза.

— Если вам хочется прямо сейчас кого-нибудь убить или разрыдаться, а через секунду наступает полная эйфория — это серьезный повод задуматься, Овны, — предупреждают эксперты.

Они порекомендовали Овнам научиться контролировать эти «американские горки».

Телец

Астрологи утверждают, что люди, рожденные под этим знаком, могут свихнуться из-за денег или любовных отношений. Женщины-Тельцы даже способны стать нимфоманками. Представителям этого знака рекомендуется обуздывать свои желания, иначе они легко могут сойти с ума.

Близнецы

Близнецы ­— это сама двойственность. Этому знаку свойственно непостоянство: твердо принятые решения с легкостью меняются на противоположные, а бесконечный поток мыслей поражает своим безудержным разнообразием. Если бы Близнецов можно было подвести под психический диагноз — это определенно была бы шизофрения.

Рак

Раки живут в гармонии с собой. Однако в случае потери рассудка они обратятся к эзотерике и мистике.

— Свечи, черепа, пентаграммы и разговоры с духами — ваше будущее до психбольницы, — предупреждают астрологи.

Львы

Всем известны анекдоты о Наполеонах и Цезарях в психбольницах. Преувеличение собственной значимости — характерная особенность Львов. Представителям этого знака рекомендуется адекватнее оценивать свое положение в обществе. Иначе все окончится манией величия.

Девы

Девы любят точность и порядок. Однако чрезмерная зацикленность на этом может привести представителей данного знака к обсессивно-компульсивному расстройству.

— Они вполне могли бы страдать обсессивно-компульсивным расстройством. И придумать себе кучу очень важных ритуалов, чтобы сохранять связь с миром, — например считать все столбы по пути на работу, — поясняют эксперты.

Весы

Весы страдают от сомнений и нерешительности. Подобные страдания могут привести их к паническим атакам и беспрестанным тревогам. Все это может нарушить их душевное равновесие и свести с ума.

Скорпион

Мнительность Скорпионов способна довести их до паранойи. Подозрения, недоверие, ощущение сплошного коварства вокруг — Скорпионов могут одолеть эти страхи.

— За уверенностью и циничностью Скорпионов зачастую скрывается немало страхов, которые могут привести к душевному недугу, если оставить их без внимания, — подчеркивают астрологи.

Стрельцы

Стрельцы — один из самых целеустремленных знаков зодиакального круга. Если они окажутся запертыми в четырех стенах, то могут сойти с ума, поэтому их «диагноз» — клаустрофобия.

Козерог

Козероги трудолюбивы, они могут думать о работе в режиме 24/7. Однако чрезмерная любовь к труду может привести к эмоциональному выгоранию и нервному срыву. Козерогам следует давать себе отдыхать и уделять больше внимания личной жизни, советуют эксперты.

Водолей

Обаяние и непредсказуемость — сочетание этих свойств личности характерно для Водолеев. И если обаяние сулит только положительные последствия, то непредсказуемость, чаще всего связанная с общей разносторонностью этого знака, может стать причиной маниакально-депрессивного психоза, а то и вовсе паранойи.

Рыбы

Беспрестанная тоска, хандра и скука, свойственные Рыбам, легко могут привести к депрессии. Представителям этого знака не стоит проводить много времени в одиночестве.

— Рыбы, будьте открыты миру, и душевные недуги обойдут вас стороной, — приводит слова астрологов Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали о пяти знаках зодиака, представители которых никогда не бросят в беде.

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