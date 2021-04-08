Астрологи назвали черты характера, которые мешают знакам зодиака построить отношения

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Люди часто ищут виноватых, когда их отношения не складываются. Астрологи, однако, считают, что нужно посмотреть в зеркало — во многих случаях человеку необходимо избавиться от некоторых собственных черт характера, и ситуация наладится.

Например, Овны чересчур импульсивны, от партнера им постоянно нужен заряд энергии. Близнецы недостаток яркости в любви компенсируют вечеринками и отношениями на стороне, что не понравится любой второй половинке.

Легко потерять доверие Львов, Раков и Тельцов. Они хотят все делать сами, чтобы создать вокруг себя ощущение комфорта. Этим знакам стоит научиться прощать.

Партнеры в глазах Дев и Козерогов являются маленькими детьми. По мнению астрологов, они стремятся контролировать любой процесс вокруг, каким бы несущественным он ни был. Им нужно понять, что без доверия любви не построить.

Страх потерять собственную свободу может мешать попыткам Рыб и Скорпионов построить отношения. Людям, рожденным под этими знаками, стоит осознать, что покопаться в себе они всегда успеют, а вот потерять вторую половину можно в любой момент.

Уверенное «нет» стоит научиться говорить Весам и Водолеям. В таком случае партнеров можно будет выбирать из адекватных и самодостаточных людей.

Авантюризм и детская непосредственность зачастую становятся преградой при выстраивании отношений со Стрельцами. Им нужно немного умерить пыл, отмечает Cosmopolitan.

Ранее астрологи рассказали о пяти знаках зодиака, представители которых никогда не бросят в беде.

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