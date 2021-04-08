Российские школы начали тестировать отечественный аналог Zoom

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Российские школы начали постепенный переход на отечественную платформу «Сферум», отказываясь от приложения Zoom. Об этом рассказал заместитель генерального директора Совместного предприятия (СП) «Цифровое образование» Сергей Марданов.

Эксперт отметил, что российская платформа была создана около недели назад. Пока ее используют в образовательном процессе в качестве альтернативы зарубежному Zoom.

— Участниками отечественной программы стали уже 60 тысяч человек. Свыше 15 регионов нашей страны присоединились к тестовой апробации, — пояснил Сергей Марданов.

В связи с этим он выразил уверенность в том, что в России смогут заменить Zoom в образовательной сфере, то есть более 50 миллионов человек получат возможность проводить и принимать участие в различных мероприятиях онлайн-формата.

— На данный момент к одному звонку могут подключиться до 50 человек. И данная цифра будет увеличена до десяти тысяч человек. Пока наш основной фокус направлен на школы, — объяснил Сергей Марданов.

По его мнению, платформу «Сферум» можно использовать под любые задачи, связанные с обменом данными, коммуникацией и общением, отмечает Nation News.

Эксперт в области IT Артем Геллер прокомментировал информацию о блокировке Zoom в российских госучреждениях.

— Найти альтернативную площадку не составит труда, — пояснил Артем Геллер.

Специалист подчеркнул, что время, когда американская платформа была «на хайпе», уже прошло, а с технической стороны сервис не представляет из себя чего-то сложного.

В свою очередь эксперт комитета Госдумы по СМИ, ИТ и телекоммуникациям Денис Маймистов добавил, что отечественные интернет-гиганты способны в короткие сроки создать аналог западного сервиса. При этом он считает, что если в данный процесс начнет вмешиваться государство, то ничем хорошим это не закончится, отмечает «Царьград». По словам эксперта, российские власти должны создавать благоприятную среду для разработчиков.

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