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Ректор РГГУ оценил идею перехода на отечественные платформы для видеоконференций
Фото: Pixabay/Firmbee

Ректор РГГУ оценил идею перехода на отечественные платформы для видеоконференций

Елена Фролова

Технологии

Переход на отечественные платформы для видеоконференций станет важным решением для России. Как рассказал ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов, это станет гарантией безопасности и защиты каналов связи.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что компания Zoom закрывает доступ для российских государственных компаний к возможности использовать онлайн-сервис для видеосвязи. На данный момент ограничения касаются некоторых вузов в стране, а также в одностороннем порядке их ввели по отношению к юридическим лицам.

Тем временем Александр Безбородов пояснил, что Российский государственный гуманитарный университет пока не получал извещений от Zoom.

— Я все время нахожусь на связи с управлением информационной безопасности и информационных технологий вуза. Пока ничего подобного они не получали, — объяснил ректор вуза.

Он также добавил, что РГГУ пользуется услугами Zoom уже около года. При этом учебный процесс уже переведен в офлайн-формат, а встречи с коллегами чаще происходят очно. В связи с этим число конференций и мероприятий, проводимых с помощью видеочатов, заметно снизилось.

При этом переход на отечественные платформы, по его мнению, станет логичным, отмечает «Москва 24».

— Информационная безопасность является серьезной составляющей нашей жизни, — подчеркнул спикер.

Он также уточнил, что вуз пользуется корпоративным Zoom, который имеет серьезные средства защиты. Однако сотрудники университета, по мнению ректора, будут приветствовать, если власти России запустят отечественные альтернативы данной платформе.

Читайте также: Эксперт рассказал о плюсах отказа Zoom продавать полную версию сервиса

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