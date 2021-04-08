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Российские студенты с 1 сентября смогут выбрать гибкий образовательный маршрут
Фото: roscongress.org / Сергей Кулаков

Российские студенты с 1 сентября смогут выбрать гибкий образовательный маршрут

Никита Абрамов

Образование

Студенты высших учебных заведений России с 1 сентября смогут выбрать гибкий образовательный маршрут. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— Уже с 1 сентября каждый студент будет выбирать для себя гибкий образовательный маршрут начиная с третьего курса вузов, — рассказал Чернышенко.

В феврале 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть для студентов возможность гибкого обучения, заключающегося в выборе направления подготовки с третьего курса обучения. В декабре 2020 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит студентам получить несколько квалификаций. Данный законопроект вносит изменения в закон «Об образовании в РФ», пишет РИА Новости.

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