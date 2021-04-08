Дни культурного наследия пройдут в Музее им. Н. Островского

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Ежегодно музеи всего мира отмечают два значимых «профессиональных» события: 18 апреля — Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, 18 мая — Международный день музеев. В эти дни в Москве проводятся Дни исторического и культурного наследия.

В рамках празднования Дней исторического и культурного наследия Музей имени Николая Островского организует обзорные экскурсии по экспозициям главного здания и его филиала.

Так, 18 апреля и 15 мая гости музея бесплатно смогут посетить экскурсию «Дом на Тверской, 14 — памятник истории и культуры Москвы XVIII–XX вв.». В эти же дни на экскурсию «Жизнь для книги» посетителей приглашает Музей-квартира Ивана Дмитриевича Сытина.

Принять участие в мероприятиях можно по регистрации, сообщается на сайте музея.

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